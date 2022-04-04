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Кадыров заявил о подготовке второй группы добровольцев для защиты Донбасса

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В Чечне формируется вторая группа добровольцев для участия в спецоперации по защите Донбасса. Об этом 4 апреля сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Спецоперация в Донбассе 4 апреля. Текстовая трансляция
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«Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», — написал он в Telegram.

17 марта Кадыров заявил, что тысяча чеченцев добровольно отправилась в зону спецоперации.

24 марта стало известно, что силовики из Чечни освободили здание администрации Мариуполя. 2 апреля они приступили к штурму местного завода.

28 марта Кадыров посетил Мариуполь, чтобы поднять боевой дух российских военных. Также он поучаствовал в совещании с командующим восьмой армии, командирами спецподразделений из Чечни и встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Кадыров подчеркнул, что процесс освобождения Мариуполя проходит в соответствии с планом.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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