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Глава МИД Литвы допустил закрытие границ с Россией и Белоруссией

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что страна рассмотрит вопрос закрытия границы с Россией и Белоруссией
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Литва рассмотрит вопрос закрытия границ с Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

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«Идут дискуссии [о вопросе закрытия границ с Россией и Белоруссией]. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим. Пока рано об этом говорить», — приводит его слова lrytas.lt.

Однако, по его словам, после закрытия границы транзит российских энергоресурсов через территорию Литвы будет продолжаться.

«Вот почему мы прилагаем все усилия, чтобы найти европейское или региональное решение», — заключил Ландсбергис.

Ранее в этот день литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну. Кроме того, Ландсбергис заявил, что принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

В МИД РФ в ответ на понижение Латвией уровня дипотношений заявили, что ответные меры не заставят себя ждать. Кроме того, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что такие решения литовских властей показывают слабость политики страны и ее зависимость от тех процессов, которые происходят в США.

Вслед за властями Литвы глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что страна намерена сократить дипломатические отношения с Российской Федерацией.

18 марта Латвия решила выслать трех сотрудников российского посольства. Об аналогичных решениях заявили также Литва и Эстония.

29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

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