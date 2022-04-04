Пять человек пострадали в ДТП в центре Тюмени

Пять человек пострадали в результате двух ДТП в центре Тюмени. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать осторожность в сложных погодных условиях.

Первая авария произошла на улице Профсоюзной вблизи Александровского сада. Водитель автомобиля Ravon Nexia не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на бетонный столб. За медицинской помощью обратились четверо пассажиров в возрасте 18–19 лет. У всех диагностировали легкие травмы, пишет Megatyumen.ru.

Чуть позже на этом же месте водитель автомобиля Lada Kalina допустил столкновение с автопогрузчиком. 18-летний тюменец получил ссадины лица и другие травмы. В ГИБДД уточнили, что стаж вождения пострадавшего составляет 11 месяцев.

3 апреля в Самарской области автомобиль «Лада Приора» выехал на встречную полосу на трассе М-5 «Урал» и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель легковушки и трое пассажиров, в том числе двое детей, скончались на месте происшествия.