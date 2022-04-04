Жителя Ставрополья будут судить за незаконный вылов рыбы в Удмуртии

В Удмуртии передано в суд уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. Житель Ставрополья выловил почти 700 рыб в местном водоеме.

Мужчина устроил рыбалку на реке Каме в Каракулинском районе. Его задержали сотрудники транспортной полиции. В ходе досмотра установлено, что подозреваемый выловил 677 особей рыб различных видов. Улов мужчина расфасовал в пластмассовые бочки. На месте изъяты шесть сетей длиной по 60 м, а также моторная лодка с эхолотом. Об этом пишет Udm-info.ru.

В управлении Росрыболовства провели ихтиологическую экспертизу. По данным специалистов, ущерб водным ресурсам оценивается более чем в 600 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области ученые установили, что вызывает гаффскую болезнь. Специалисты Тюменского государственного аграрного университета Северного Зауралья пришли к выводу, что причиной заболевания может выступать планктон. При цветении воды он вызывал токсические заболевания у рыб. При употреблении такой рыбы заболевание передавалось людям.