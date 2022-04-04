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Почтоматы с киберзащитой начали тестировать в Подмосковье

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В Московской области возле домов можно увидеть почтоматы нового поколения с киберзащитой. «Почта России» проводит их тестирование.

Первые 10 устройств установлены в Отрадном и простоят там до конца этого года. Аппараты полностью автономны, их можно устанавливать в подъездах или на улице.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» пишет, что подобные устройства у домов или в подъездах сэкономят время жителям — можно получать посылки буквально с доставкой на дом. Чтобы открыть ячейку с посылкой, необходимо ввести одноразовый код, который придет по SMS.

В компании SIGBOX, которая создала почтоматы, их использование позволит не только разгрузить почтовые отделения, но и расширит географию пунктов выдачи посылок. Дело в том, что такие почтоматы могут быть установлены в любой точке, так как для работы им не нужны ни электричество, ни интернет.

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