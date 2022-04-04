Более 8 млн рублей направят на борьбу с борщевиком под Казанью
В Высокогорском районе Татарстана на борьбу с борщевиком в этом году выделят 8,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Исходя из документации, мероприятия по уничтожению сорняка пройдут в два этапа. На первом предусмотрена двукратная химическая обработка в период роста борщевика, на втором — оценка технической эффективности.
Работы запланированы на различных участках населенных пунктов района на общей площади в 128,81 га, уточняет InKazan.ru.
Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 8,2 млн рублей. Определить исполнителя планируется 14 апреля, он будет бороться с сорняком до конца ноября.