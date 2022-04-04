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ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки

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Банк России установил официальные курсы доллара и евро на вторник, 5 апреля. Об этом сообщается на сайте регулятора 4 апреля.

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Как следует из данных, курс доллара к рублю повысился на 16,47 копейки, до 83,5932 рубля, а курс евро поднялся на 24,04 копейки, до 92,3872 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

В начале валютных торгов на Мосбирже в понедельник курсы доллара и евро торговались разнопланово. По данным биржи на 11:31 по Москве, курс доллара рос до 84,05 рубля (+0,11%), курс евро снижался до 92,88 рубля (–0,11%). На открытии торгов доллар стоил 84,9 рубля (+1,13%), курс евро снижался на 0,58%, до 92,45 рубля.

Как заявил в тот же день «Известиям» ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов, курс доллара на ближайшей неделе может колебаться в диапазоне 80–90 рублей, двигаясь вслед за конъюнктурой мировых валютных рынков.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что введенные против России санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

До этого 29 марта кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, говоря о причинах падения и стремительного укрепления рубля отметил, что курс одной валюты по отношению к другой определяется фундаментальными факторами: общим состоянием экономики, финансовыми показателями и другими факторами.

16 марта глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что доверие к доллару с каждым днем подрывается из-за действий американских властей. В итоге российские компании всё чаще переходят на расчеты в национальных валютах. Курс рубля начал уверенно повышаться после повышаться после решения президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за газ с недружественными странами на российскую валюту. Исторический максимум падения курса рубля был отмечен 10 марта — 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро.

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