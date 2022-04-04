Объездную дорогу отремонтировали в Тюмени после зимы

Рабочие устранили дефекты на объездной дороге в районе Червишевского тракта в Тюмени. Проезжая часть была повреждена после зимы.

По данным главного управления строительство, сильный износ наблюдался на средней полосе. Местами отсутствовал слой асфальта, торчала арматура. Рабочие временно восстановили асфальтовое покрытие, пишет портал «Наш город».

Когда установятся благоприятные погодные условия, на путепроводе проведут капитальный ремонт. Планируется обновление верхних слоев проезжей части, а также ремонт ливневой канализации и работы по гидроизоляции. Так как в летний период повышается интенсивность движения на объездной дороге, тюменцев предупреждают о пробках.

Ранее сообщалось, что с 19 апреля по 18 мая в Тюмени ограничат движение большегрузов по дорогам общего пользования.