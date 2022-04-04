Благоустройство площади Маршала Жукова завершат в этом году в Орле
В Орле в 2022 году намерены завершить благоустройство площади Маршала Жукова. Об этом сообщает городская мэрия.
«Жители попросили нас, чтобы не портить облик новой территории, закрыть живой изгородью гаражи и строительные магазины, которые расположены слева от стадиона им. В.И. Ленина», — рассказал начальник управления градостроительства Владимир Плотников.
Специалисты приняли решение продлить ряд туй и высадить еще 27 взрослых деревьев из питомника. Также новые деревья появятся в сквере, где установлен бюст Г.К. Жукову, уточняет InfoOrel.ru.
Кроме того, на территории установят дополнительные урны в количестве 12 штук. Общая стоимость всех работ оценивается в 590 тыс. рублей.
В 2021 году на площади Маршала Жукова уложили 3 тыс. кв. м рулонного газона, а также высадили 600 кустарников и 134 взрослых дерева редких пород.