Эксперты рассказали о способности газировки «продлить жизнь» срезанным цветам

Букет срезанных цветов может простоять дольше, если провести с ним ряд манипуляций. Например, добавить в воду в вазе «коктейль» из газированного напитка и некоторых других ингредиентов. Об этом рассказали газете Express представители сервиса открыток и подарков Funky Pigeon.

Так, помимо газировки в состав необходимо добавить лимонную кислоту, сахар и отбеливатель. Кислота поможет снизить уровень pH воды, а сахар сохранит внешний облик цветов на гораздо больший промежуток времени, чем 7–10 дней, уверены эксперты. Такой раствор необходимо обновлять раз в два дня.

«Газировка обеспечит сахар, необходимый для питания цветов, а отбеливатель защитит воду от вредных микробов и бактерий», — добавили представители Funky Pigeon.

Эксперт по этикету Элеонора Басманова в феврале 2020 года также советовала добавлять в воду несладкую газировку и подрезать стебли, чтобы срезанные цветы дольше стояли.

Однако для людей газированные напитки могут быть опасны. Содержащийся в них сахар способен пагубно повлиять на желудочно-кишечный тракт, указывала диетолог Ирина Писарева.