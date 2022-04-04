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Редкое оптическое явление заметили в небе над Москвой

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В небе над Москвой зафиксировали гало — оптическое явление, которое представляет собой кольцо света вокруг солнца. Об этом 4 апреля заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Сегодня над столицей наблюдалось оптическое явление гало 22, которое возникает при отражении или преломлении света кристалликами льда, рассеянными в атмосфере. В данном случае перисто-слоистыми облаками — предвестниками теплого атмосферного фронта, который принесет ухудшение погоды через сутки», — рассказал он в своем аккаунте в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Тишковца, наблюдаемое гало представляло собой цельное кольцо, описанное вокруг солнца.

«Область внутри кольца обычно выглядит темнее, чем окружающее небо», — пояснил метеоролог.

Ранее, 23 декабря 2021 года, в Москве была замечена редкая алмазная пыль («осадки ясного неба»). Это — мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в атмосфере.

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