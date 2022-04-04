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Названа предварительная причина опрокидывания судна на Волге

Правительство Самарской области: катер на Волге мог перевернуться из-за сильного ветра
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Катер на Волге мог перевернуться из-за сильного ветра. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявили в пресс-службе правительства Самарской области.

«По словам очевидцев, причиной произошедшего могло стать ухудшение погодных условий. В акватории Волги был сильный ветер, порывами которого судно отнесло на льдины, из-за чего порвалась воздушная подушка», — сообщили в правительстве ТАСС.

Транспортное средство на воздушной подушке перевернулось на Волге в Самаре ранее в этот день. Оно следовало по маршруту Рождествено–Самара. На катере находилось 12 пассажиров, все они были доставлены на сушу. На место происшествия выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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