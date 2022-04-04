Облившаяся кипятком девятимесячная девочка погибла в Уфе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девятимесячной девочки в Уфе. Ребенок обварился кипятком из чайника.

Трагедия произошла 3 апреля. По данным следствия, в момент происшествия дома находилась вся семья, в том числе родители и старший ребенок. Девятимесячная девочка задела провод от чайника и опрокинула емкость с кипятком на себя. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи, пишет «МедиаКорСеть».

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи опрашивают членов семьи, а также назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранительные органы проверят условия проживания детей в семье.

В минувшие выходные двое детей провалились под лед реки в Вологодской области. Одного мальчика спасли из воды очевидцы. Второй ребенок утонул, его тело нашли в 50–70 м от места трагедии.