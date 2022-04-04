Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил об отзыве посла республики из России

Литва отзывает своего посла Эйтвидаса Баярунаса из России. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ландсбергис сказал, что посол скоро покинет Москву. По его словам, властями принято решение сократить уровень дипломатического представительства с Российской Федерацией и его правительство предписало послу России Алексею Исакову покинуть территорию Литвы.

Ландсбергис также подчеркнул, что консульство России в Клайпеде работать не будет.

В России не удивлены таким решением Литвы. Такое мнение «Известиям» в понедельник, 4 апреля, выразил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Сенатор уверен, что «они пытаются среди русофобов и русоненавистников стать русофобами и русоненавистниками номер один».

18 марта появилась информация о том, что Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Тем временем Эстония сообщила, что высылает трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды. Такой же позиции придерживается и Латвия.

29 марта РФ объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из прибалтийских стран: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — в посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.