Корреспондент «Известий» рассказал о трофейной технике российской армии

Старые бронетранспортеры, грузовики и автомобили стали трофеями российских военнослужащих, проводящих специальную операцию по защите жителей Донбасса. Об этом 4 апреля рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Ему удалось побывать на ремонтной базе российской армии в одном из российских регионов и снять видео. По словам журналиста, российские военнослужащие говорят о том, что найти новую технику на вооружении украинских националистов невозможно.

Зименкин показал старый украинский БТР, обнесенный тонкой решеткой, которая должна защищать от снарядов. Вместо пулемета у него установлена противотанковая управляемая ракета (ПТУР).

Также он показал грузовик, в котором перевозили раненых. «Двигатель у него американский, даже масло в нем есть», — отметил журналист

Большая часть трофейной техники пойдет на запчасти, добавил журналист.

По словам заместителя командира роты ремонтной бригады Василия Каира, техника была брошена на оставленных украинскими бойцами позициях.

Некоторая техника после ремонта снова вернется в бой, но уже на стороне России. Однако техника очень старая, подчеркнул специалист.

Также он продемонстрировал боевую машину пехоты, возможно, чешского производства. Как предположил военнослужащий, БМП находилась на хранении, так как она выглядит почти новой.

Ранее в понедельник стало известно, что под контролем сил ДНР находится около 40% населенных пунктов республики. Сейчас бои продолжаются в районе Старомарьинки, небольшое продвижение есть между Донецком и Горловкой. В результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки получил ранения 21 мирный житель, в том числе один ребенок. Но впервые за долгое время республику не обстреливали из «Градов».

Как рассказал корреспонденту телеканала «Известия» 3 апреля командир одного из российских военных подразделений Тимур Ибриев, подземные ходы, вырытые украинскими военными, представляют одну из основных трудностей, с которыми сталкиваются ВС РФ, освобождая Мариуполь. Ибриев сказал, что до начала наступления российские бойцы не знали об этих тоннелях.

На Украине продолжается спецоперация РФ, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Подчеркивалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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