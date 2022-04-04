Прямой эфир
Мир
В Германии заявили о невозможности ЕС быстро отказаться от газа из РФ
Мир
Глава МИД Австрии заявил о повторном вызове посла России
Наука
В Перми создали человекоподобного робота с подвижными руками
Политика
В ГД обсудят закон о бессрочном виде на жительство для иностранных специалистов
Экономика
Поставки российских углеводородов в Индию могут увеличиться
Экономика
Литва приостановила прием желающих перебраться из РФ международных компаний
Мир
В ДНР из Мариуполя эвакуировали еще 198 человек
Спорт
Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда»
Мир
Латвия вслед за Литвой объявила о понижении уровня дипотношений с Россией
Мир
Россия будет настаивать на проведении заседания Совбеза ООН по Буче
Мир
Меркель назвала верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
Сюжет:

Корреспондент «Известий» рассказал о трофейной технике российской армии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старые бронетранспортеры, грузовики и автомобили стали трофеями российских военнослужащих, проводящих специальную операцию по защите жителей Донбасса. Об этом 4 апреля рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Спецоперация в Донбассе 4 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Ему удалось побывать на ремонтной базе российской армии в одном из российских регионов и снять видео. По словам журналиста, российские военнослужащие говорят о том, что найти новую технику на вооружении украинских националистов невозможно.

Зименкин показал старый украинский БТР, обнесенный тонкой решеткой, которая должна защищать от снарядов. Вместо пулемета у него установлена противотанковая управляемая ракета (ПТУР).

Также он показал грузовик, в котором перевозили раненых. «Двигатель у него американский, даже масло в нем есть», — отметил журналист

Большая часть трофейной техники пойдет на запчасти, добавил журналист.

По словам заместителя командира роты ремонтной бригады Василия Каира, техника была брошена на оставленных украинскими бойцами позициях.

Некоторая техника после ремонта снова вернется в бой, но уже на стороне России. Однако техника очень старая, подчеркнул специалист.

Также он продемонстрировал боевую машину пехоты, возможно, чешского производства. Как предположил военнослужащий, БМП находилась на хранении, так как она выглядит почти новой.

Ранее в понедельник стало известно, что под контролем сил ДНР находится около 40% населенных пунктов республики. Сейчас бои продолжаются в районе Старомарьинки, небольшое продвижение есть между Донецком и Горловкой. В результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки получил ранения 21 мирный житель, в том числе один ребенок. Но впервые за долгое время республику не обстреливали из «Градов».

Как рассказал корреспонденту телеканала «Известия» 3 апреля командир одного из российских военных подразделений Тимур Ибриев, подземные ходы, вырытые украинскими военными, представляют одну из основных трудностей, с которыми сталкиваются ВС РФ, освобождая Мариуполь. Ибриев сказал, что до начала наступления российские бойцы не знали об этих тоннелях.

На Украине продолжается спецоперация РФ, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Подчеркивалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022