Прямой эфир
Мир
Генпрокуратура РФ начала проверку публикаций о ситуации в Буче
Мир
В Германии заявили о невозможности ЕС быстро отказаться от газа из РФ
Мир
Глава МИД Австрии заявил о повторном вызове посла России
Наука
В Перми создали человекоподобного робота с подвижными руками
Политика
В ГД обсудят закон о бессрочном виде на жительство для иностранных специалистов
Экономика
Поставки российских углеводородов в Индию могут увеличиться
Экономика
Литва приостановила прием желающих перебраться из РФ международных компаний
Мир
В ДНР из Мариуполя эвакуировали еще 198 человек
Спорт
Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда»
Мир
Латвия вслед за Литвой объявила о понижении уровня дипотношений с Россией
Мир
Меркель назвала верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
Сюжет:

Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсантов и склад с боеприпасами под Киевом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киевской области спецназ Росгвардии уничтожил диверсионную группу и цех по производству боеприпасов. Об этом ведомство заявило 4 апреля.

Удар по структуре: российские военные бьют по украинским нефтехранилищам и аэродромам
Высокоточным оружием уничтожены топливные хранилища, снабжавшие группировку ВСУ в Донбассе

Там сообщили, что во время разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцы преследовали украинских диверсантов.

«От жителей села росгвардейцы узнали, что в одном из пустующих домов могут укрываться действующие в тылу российских войск украинские националисты», — говорится на сайте Росгвардии.

Чтобы не спугнуть диверсантов, росгвардейцы организовали засаду в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство. Всю диверсионно-разведывательную группу националистов удалось уничтожить благодаря грамотным действиям сапера ефрейтора Мальцева.

Кроме того, спецназовцы обнаружили цех по производству боеприпасов.

«Саперы ведомства уничтожили его вместе с находившимся внутри оборудованием», — добавили в службе.

Ранее в этот день сообщалось, что за минувшую ночь Воздушно-космические силы России уничтожили 14 военных объектов Украины. Уточнялось, что среди ликвидированных объектов были два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Тогда же стало известно, что всего с начала спецоперации уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, 1810 единиц специальной военной автомобильной техники украинских войск.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022