Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсантов и склад с боеприпасами под Киевом

В Киевской области спецназ Росгвардии уничтожил диверсионную группу и цех по производству боеприпасов. Об этом ведомство заявило 4 апреля.

Там сообщили, что во время разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцы преследовали украинских диверсантов.

«От жителей села росгвардейцы узнали, что в одном из пустующих домов могут укрываться действующие в тылу российских войск украинские националисты», — говорится на сайте Росгвардии.

Чтобы не спугнуть диверсантов, росгвардейцы организовали засаду в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство. Всю диверсионно-разведывательную группу националистов удалось уничтожить благодаря грамотным действиям сапера ефрейтора Мальцева.

Кроме того, спецназовцы обнаружили цех по производству боеприпасов.

«Саперы ведомства уничтожили его вместе с находившимся внутри оборудованием», — добавили в службе.

Ранее в этот день сообщалось, что за минувшую ночь Воздушно-космические силы России уничтожили 14 военных объектов Украины. Уточнялось, что среди ликвидированных объектов были два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Тогда же стало известно, что всего с начала спецоперации уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, 1810 единиц специальной военной автомобильной техники украинских войск.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».