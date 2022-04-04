Боец ЛНР рассказал «Известиям» о нападении Киева на Донбасс в 2014 году

Военнослужащий Луганской Народной Республики (ЛНР) Василий Каира рассказал «Известим» о том, как переживал нападение Украины на Донбасс в 2014 году.

На тот момент солдат был еще 15-летним подростком, который учился на машиниста.

«Я не воевал тогда, меня не брали. Я находился в своей деревне. Пересиживали обстрелы, все переживали. За хлебом ходили в пять утра. Страшно было тоже, а сейчас уже привык», — рассказал он корреспонденту телеканала «Известия».

Сейчас Каира заместитель командира роты ремонтного батальона. После полного освобождения ЛНР, наступления мира, он планирует либо остаться в армии, либо уйти трудиться на железную дорогу.

«Я думаю обратно на железную дорогу пойду, либо в армии останусь. Посмотрим, что будет. Если не убьют, то пойду дальше», — рассказал военный.

Каира также рассказал, почему решил вступить в ряды армии.

«Если я не буду воевать, то они придут к моей маме, к моим родным и близким, в мою деревню родную. И будут делать то, что делали в 2014 году, а оно мне не надо. Нам с националистами не по пути вообще», — заключил он.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что танкисты из ЛНР начали выходить на огневые точки для работы по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Съемочной группе удалось поднять беспилотник над центром города и увидеть, что населенный пункт Попасная разрушен наполовину. Он рассказал, что дымящиеся жилые дома — это оборудованные огневые точки ВСУ.

2 апреля мэр города Рубежное в ЛНР Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры, водоканал, подстанции, ЛЭП, бьют по людям.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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