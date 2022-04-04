Захарова заявила об ответе на понижение дипотношений Латвии и Литвы с Россией
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 4 апреля заявила, что Москва ответит на решение Латвии и Литвы понизить уровень дипломатических отношений с Россией.
«Ответные меры не заставят себя ждать», — сказала Захарова ТАСС.
Ранее в этот день литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала российскому послу покинуть страну. Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.
Затем глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия также сократит дипломатические отношения с РФ. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур, добавил он.
18 марта Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Тогда же Эстония сообщила, что высылает трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды. Аналогичное решение приняла и Латвия.
29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, а также Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.