В Госдуме оценили возможность высылки российских дипломатов из Германии

Возможная высылка российских дипломатов из Германии, о которой сообщили немецкие СМИ, нанесет ущерб экономике ФРГ и ее населению. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Сайгидпаша Умаханов.

«Вызывает удивление намерение властей Германии, которые собираются выслать из страны сотрудников российских дипломатических представительств. Позиция немецких политиков последние полвека всегда была взвешенной и направленной на развитие страны и благополучие граждан. <…> Высылая из страны российских дипломатов <…>, они действуют непродуманно и в ущерб своему населению и экономике», — подчеркнул он.

При этом депутат указал на то, что действия руководителей ряда европейских стран в нынешней непростой и опасной политической и экономической ситуации в мире вызывают недоумение и непонимание, каким образом эти люди оказались во власти.

«Они ведь перестали разумно думать, анализировать и рационально мыслить. Демонстративная позиция «толерантного» Запада представляется крахом разума и здравомыслия», — отметил Умаханов.

Кроме того, он напомнил о существующем принципе взаимности, к которому Россия прибегнет в случае объявления сотрудников российской дипмиссии в Германии персонами нон грата. Правительства ФРГ и других стран действуют только во вред своим гражданам, а никак не на благо, добавил политик.

«И возникает вопрос: не пришла ли пора задуматься и принять меры по налаживанию отношений, вместо того чтобы выдумывать новые экстравагантные способы разрушения того, что фактически является их надеждой на выживание. <…> Я всё же надеюсь, на благоразумие канцлера ФРГ Олафа Шольца», — заключил депутат.

Ранее в этот день издание Bild со ссылкой на источники сообщило о том, что ФРГ на этой неделе примет решение о высылке «значительного числа» сотрудников российской дипмиссии. Указывалось, что речь идет примерно о сотне дипломатов. Также отмечалось, что поручение проработать этот вопрос дал Шольц. Позднее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе указала на то, что пока не может сообщить, планирует ли министерство высылку сотрудников российского посольства.

О том, что подобная мера может быть принята, 1 апреля сообщали и другие немецкие СМИ. Как отмечала газета Süddeutsche Zeitung, в правительстве ФРГ считают, что этот шаг необходим и рационален. В качестве объяснения высылки сотрудников российского дипломатического корпуса в Берлине называют подозрение в ведении нелегальной разведывательной деятельности и работе на спецслужбы РФ.

Окончательное решение о высылке должна принять канцелярия, и его должны будут согласовать МИД и МВД страны.

В последнее время страны Запада активизировали практику высылки дипломатов. Так, 29 марта о таких мерах объявил МИД Чехии, признав одного дипломата РФ персоной нон грата. Бельгия выслала 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». В Нидерландах сообщали о намерении выслать из страны 17 дипломатов за «тайное осуществление разведывательной деятельности».

Как отметила 3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, высылки сотрудников российских дипведомств раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. Прежде она подчеркивала, что на все недружественные меры, которые принимаются в отношении росзагранучреждений, будут приняты контрмеры.