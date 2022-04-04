Создатели World of Tanks заявили о прекращении работы в России

Разработчик известных игр World of Tanks и World of Warships компания Wargaming сообщила об уходе из России и Белоруссии. Данное решение было принято из-за специальной военной операции РФ в Донбассе. Соответствующее заявление опубликовали в понедельник, 4 апреля, на официальном сайте организации.

Компания Wargaming провела аналитику своего бизнес-партнерства с компаниями из разных стран и пришла к выводу, что не может продолжать вести свою деятельность на территории РФ и Белоруссии. Для этого она передала свой бизнес российской компании Lesta Studio.

«Мы завершим операционный переход со всей необходимой скоростью, оставаясь при этом в полном соответствии со всеми законами и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников», — говорится в сообщении.

Представители Wargaming обратили внимание на то, что такое решение приведет компанию к значительным убыткам, однако при этом они предоставят максимально возможное при учете условий выходное пособие.

Ранее, 15 марта, стало известно, что украинская студия GSC Game World — разработчик серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. — не будет продавать свою продукцию пользователям из России. О приостановке продаж своих игр в России до окончания спецоперации на Украине 5 марта также заявила американская корпорация Activision Blizzard — создатель игр World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и Guitar Hero.

О подобном решении в начале марта сообщили разработчик компьютерных игр Electronic Arts (продажа продуктов компании временно запрещена в России и Белоруссии) и разработчик видеоигр Valve — студия отключила все основные способы оплаты компьютерных игр на платформе Steam для россиян.

28 марта руководитель MY.GAMES Store Родион Котельников рассказал «Известиям», что в России есть много независимых проектов, которые не привязаны ни к одной из платформ вроде Steam или Uplay, например Genshin Impact и Escape from Tarkov. Еще один тренд российского рынка видеоигр — азиатские игры, ставшие привычными для многих геймеров. Среди интересных тайтлов, которые предлагают азиатские студии, Котельников выделил Lost Ark, Perfect World и ArcheAge.

На фоне проводимой Россией операции по защите Донбасса ряд брендов принял решение приостановить работу на территории страны. Так западные компании отреагировали на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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