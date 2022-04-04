Девочка погибла на Алтае во время катания на сноуборде

Школьница погибла в Республике Алтай во время катания на сноуборде, Следственным управлением Следственного комитета России по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»). Об этом говорится 4 апреля в сообщении на сайте ведомства.

«По предварительным данным, 2 апреля 2022 года в дневное время 41-летний горожанин приехал со своими 14-летними дочерьми на Семинский перевал, расположенный на территории Онгудайского района, для катания на сноубордах», — отмечается в сообщении.

Во время спуска на горнолыжной трассе одна из девочек съехала на неподготовленный участок горного склона, она упала вниз головой в снег. Выбраться школьница не смогла и погибла.

Следствие считает, что трагедия произошла из-за неисполнения должностными лицами ООО «Учебно-тренировочный центр «Семинский перевал» обязательных требований по обеспечению безопасности жизни и здоровья посетителей, их информированности.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательственной базы, установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Следователями проверяются условия содержания горнолыжной трассы, допрашиваются должностные лица, работники коммерческой организации и очевидцы происшествия.

1 апреля двое мальчиков шести и семи лет провалились под лед на реке Тошне в Вологодском районе Вологодской области. Одного ребенка очевидцы смогли вытащить из воды, он госпитализирован. Тело второго мальчика было найдено в реке спустя сутки.