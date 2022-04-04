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С 1 по 3 апреля на «Сочи Автодроме» прошел масштабный фестиваль спорта

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С 1 по 3 апреля на «Сочи Автодроме» прошел масштабный фестиваль спорта, принять участие в котором мог любой желающий.

В рамках фестиваля на абсолютно ровной гоночной трассе состоялись забеги на дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5,5 км. 3 апреля на старт вышло порядка 3 тыс. любителей бега, и в сопровождении одного из гоночных спорткаров «Сочи Автодрома» был дан старт забегам. В фестивале приняли участие спортсмены разной подготовки и разного возраста. Самому возрастному участнику Ивану Егоровичу Демонову 83 года, белгородец успешно преодолел дистанцию в 42,2 км.

Также определились победители в чемпионате России по марафонскому бегу среди мужчин и женщин. В этом забеге наравне с профессионалами также могли принять участие и все желающие.

Чемпионом России по марафону стал Руслан Хорошилов из города Белгород с результатом 02:13:40, чемпионкой среди женщин — Алина Прокопьева из города Химки Московской области, ее результат 2:32:38.

Помимо бегунов в спортивном празднике приняли участие и велосипедисты, которые соревновались на дистанциях 1 лье (5,5 км, раздельный старт) и 10 лье (55 км, групповая гонка).

В забеге можно было выступать индивидуально, в командах, а также всей семьёй — на старте был организован специальный забег по гоночному треку Сочи Автодрома для самых маленьких. Кстати, самому юному участнику недавно исполнилось 3 года.

В этом году участие в забеге впервые принял Благотворительный фонд развития инклюзии в спорте #БольшеЧемМожешь — это уникальный фонд, который работает над тем, чтобы атлеты с разными физическими возможностями вместе участвовали в массовых спортивных состязаниях.

На старт подопечные и волонтеры фонда вышли в тандемах с использованием специализированных беговых колясок. Команда пробежала 10 км.

В забеге приняли участие директор фонда #БольшеЧемМожешь Анна Богданова, волонтер фонда Ольга Бирюкова и подопечная Анна Гордеева. У Анны церебральный паралич. Для атлета в коляске преодоление дистанции является не менее активной физической работой, чем для бегунов.

Участники соревнования подбадривали тандем аплодисментами и словами поддержки.

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