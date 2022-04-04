Поставки российских углеводородов в Индию могут увеличиться

В Индию могут увеличить объемы поставок российских углеводородов. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

«Что касается поставок углеводородов, то я считаю, что вполне могут быть увеличены поставки и наше сотрудничество в этой сфере. Индийцы в этом заинтересованы, индийцы большие прагматики», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что Индии сейчас выгодно покупать углеводороды, так как Россия предлагает сырье с существенной скидкой. И такую возможность, по его словам, они просто не смогут упустить.

Алипов также отметил большую вероятность того, что Россия и Индия будут расширять взаиморасчеты в национальных валютах. Это откроет для индийцев большие перспективы.

«У нас уже существует, работает двусторонний механизм рублево-рупийных взаиморасчетов. Сейчас эти вопросы активно обсуждаются и прорабатываются, мы намерены расширять использование этого механизма», — отметил он.

Также посол подчеркнул, что антироссийские санкции никак не повлияли на ход сотрудничества с Индией по строительству атомной электростанции (АЭС).

«Нынешняя ситуация и нынешние сложности, с которыми сталкивается наша страна ввиду масштабных санкций, также не отразилась на нашем сотрудничестве (в атомной сфере. — Ред.)», — сказал Алипов.

1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тенденция перехода на расчеты в национальных валютах между Россией и Индией будет только укрепляться. Он отметил, что Россия начала двигаться в отношениях с Индией, Китаем и другими странами к тому, чтобы отказываться от доллара и всё больше и больше переходить на национальные валюты.

18 марта Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова строить свое сотрудничество с другими готовыми к этому странами на основе взаимоуважения. Он также отметил, что такие мировые державы, как Китай, Индия, Бразилия и Мексика, никогда не станут «плясать под дудку» США.

16 марта сообщалось, что Индия может импортировать из РФ около 15 млн баррелей сырой нефти. 14 марта стало известно о возможном переходе Индии и России на торговые расчеты в национальных валютах при использовании китайского юаня в качестве базисной денежной единицы. В рамках такого соглашения российский банк должен будет открыть счет в индийском, а индийский — в России.

Документ о сотрудничестве в новых проектах в сфере атомной энергетики Россия и Индия подписали 5 октября 2018 года на полях 19-го Российско-индийского саммита в Нью-Дели.