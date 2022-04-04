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В ДНР из Мариуполя эвакуировали еще 198 человек

Штаб территориальной обороны ДНР: из Мариуполя в Безыменное эвакуированы 198 человек
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Еще 198 человек, включая 41 ребенка, эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — говорится в сообщении.

В штабе также призвали население воздержаться от столкновений с украинскими боевиками.

Днем ранее в Безыменное из Мариуполя были эвакуированы 164 человека, включая 32 ребенка.

2 апреля жители Мариуполя показали корреспонденту телеканала «Известия» условия жизни в подвале, где они провели последний месяц. По словам журналиста, жильцы дома уже привыкли к постоянным бомбежкам. В субботу они в первый раз за последний месяц вышли на улицу.

30 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил об эвакуации из Мариуполя в близлежащие населенные пункты с начала открытия гуманитарных коридоров порядка 140 тыс. жителей. Комментируя ситуацию в городе, он указал, что разрозненные подразделения украинских националистических группировок передвигаются по отдельным районам, в городе идет зачистка.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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