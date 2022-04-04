Прямой эфир
Мир
В Германии заявили о невозможности ЕС быстро отказаться от газа из РФ
Мир
Глава МИД Австрии заявил о повторном вызове посла России
Наука
В Перми создали человекоподобного робота с подвижными руками
Политика
В ГД обсудят закон о бессрочном виде на жительство для иностранных специалистов
Экономика
Поставки российских углеводородов в Индию могут увеличиться
Экономика
Литва приостановила прием желающих перебраться из РФ международных компаний
Мир
В ДНР из Мариуполя эвакуировали еще 198 человек
Спорт
Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда»
Мир
Латвия вслед за Литвой объявила о понижении уровня дипотношений с Россией
Мир
Россия будет настаивать на проведении заседания Совбеза ООН по Буче
Мир
Меркель назвала верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году

Премьер Мишустин объявил о возобновлении авиасообщения с 52 странами с 9 апреля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за коронавируса. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран. <...> Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные нам государства», — сказал он на встрече с фракцией «Единая Россия».

Глава правительства уточнил, что в понедельник подписал соответствующий документ, которого ждала авиаотрасль и граждане.

Ранее, 11 марта, стало известно, что Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

Нелетная порода: российские авиакомпании приземлили треть авиапарка
Более 200 иностранных лайнеров припаркованы в аэропортах России

Также полностью были сняты ограничения по коронавирусу на полеты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.

Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами с 27 марта 2020 года из-за пандемии. Исключение сделали для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.

С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022