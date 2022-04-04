Премьер Мишустин объявил о возобновлении авиасообщения с 52 странами с 9 апреля

Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за коронавируса. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран. <...> Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные нам государства», — сказал он на встрече с фракцией «Единая Россия».

Глава правительства уточнил, что в понедельник подписал соответствующий документ, которого ждала авиаотрасль и граждане.

Ранее, 11 марта, стало известно, что Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

Также полностью были сняты ограничения по коронавирусу на полеты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.

Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами с 27 марта 2020 года из-за пандемии. Исключение сделали для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.

С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.