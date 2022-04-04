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Литва приостановила прием желающих перебраться из РФ международных компаний

Вильнюс приостановил прием международных компаний, которые хотят перебраться из РФ в Литву
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Вильнюс приостановил прием международных компаний, которые хотят перенести свой бизнес из России в Литву. При таком переносе в республику могут попасть нелояльные по отношению к Литве лица, полагают в министерстве экономики и инноваций прибалтийской республики.

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«Выдача работавшим в России международным компаниям посреднических писем о переносе деятельности в Литву приостанавливается, так как это не отвечает ожиданиям общества», — приводятся на сайте ведомства слова министра экономики Аушрине Армонайте 4 апреля.

Отмечается, что к концу марта в балтийскую республику перебрались три ранее работавшие в России международные компании, специализирующиеся в сфере информационных технологий. Общее число сотрудников организаций, включая членов их семей, составило около 100 человек. По данным минэкономики Литвы, последовать их примеру планируют еще пять международных фирм с численностью персонала до трех сотен человек.

Ранее, 20 марта, Армонайте призвала литовских предпринимателей ограничить свою деятельность в России. Министр указала на то, что в случае национализации их предприятий в РФ выплачивать компенсацию бизнесменам власти Литвы не будут.

Ее заявление прозвучало на фоне инициативы российской организации «Общественная потребительская инициатива» национализировать ряд иностранных компаний. В частности, в правительство и Генпрокуратуру был направлен список, в который вошло порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. В их числе Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.

В начале апреля в министерстве энергетики Литвы также заявили, что начиная с этого месяца страна полностью отказывается от российского газа и будет обеспечивать себя им через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ).

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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