Москва пообещала Литве ответить на высылку посла России

Ответные меры на действия Литвы, понизившего уровень дипломатических отношений с Россией и выславшего российского посла, не заставят себя ждать. Об этом 4 апреля заявила «РИА Новости» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Ответные меры не заставят себя ждать», — отметила она.

Ранее в понедельник литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала российскому послу покинуть страну. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что решено закрыть российское консульство в Клайпеде.

18 марта стало известно, что Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Тогда же Эстония сообщила, что высылает трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды. Аналогичное решение приняла и Латвия.

29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.