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Экипаж МКС записал для «Известий» поздравление со 105-летием

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Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков записали видеообращение с борта российского сегмента Международной космической станции (МКС), в котором поздравили газету «Известия» со 105-летием.

Они сообщили, что всегда рады оказаться на страницах старейшего в стране издания, которое отпраздновало свой юбилей 13 марта, а также поблагодарили коллектив «Известий» за хорошую работу на протяжении долгих лет.

«Мы, космонавты Роскосмоса, Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравляем старейшее периодическое издание страны, которое стало одним из главных, со 105-летием», — подчеркнул в видеообращении командир экипажа, Герой России Олег Артемьев.

Космонавт Денис Матвеев, в свою очередь, поблагодари издание за объективное и достоверное освещение темы освоения космоса.

«Желаем «Известиям» долголетия, развития, чтобы вы всегда занимали ведущее место в информационном пространстве страны», — заключил космонавт Сергей Корсаков.

Выпуск на орбиту: в честь 105-летия «Известия» полетят в космос
Командир экипажа космонавт Олег Артемьев доставит раритетный номер на МКС

Ранее в рамках празднования 105-летия газеты «Известия» МИЦ «Известия» и Госкорпорация «Роскосмос» договорились об организации совместной символической акции по запуску номера «Известий» в космос. Космонавтам были переданы два исторических номера. Это репринты выпусков от 28 февраля 1917 года (1-й номер «Известий») и от 12 апреля 1961 года.

В день празднования юбилея газеты, 13 марта, Олег Артемьев, прочитал репринт первого номера «Известий» прямо во время предполетной подготовки на Байконуре и пообещал, что как только пройдет адаптация к невесомости на МКС, экипаж запишет видеообращение.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «С. П. Королев» («Союз МС-21») по программе МКС был выполнен 18 марта.

Для «Известий» тема космоса имеет особое значение и очень личностную окраску. «Известия» рассказывали обо всех событиях, связанных с полетом человека в космос. И именно «Известия» успели в апреле 1961 года за несколько часов, побив все рекорды книгоиздания, выпустить книгу «Советский человек в космосе» тиражом 300 тыс. экземпляров.

В редакцию «Известий» на встречу с журналистами в июне 1961 года приехал Юрий Гагарин — это был его первый после полета в космос визит в газету в Советском Союзе и в мире.

Коллектив газеты «Известия» от всего сердца благодарит космонавтов, желает им отличного полета и гарантирует дальнейшее объективное освещение работы российских покорителей космоса.

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