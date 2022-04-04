СК начал проверку по факту гибели двух человек в гараже в Калужской области

В Калужской области проводится проверка по факту гибели двух мужчин от отравления угарным газом в гараже. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 2 апреля на территории гаражного кооператива «Надежда» в городе Кременки были обнаружены тела двух местных жителей в возрасте 34 и 35 лет.

По предварительной информации, они находились в машине и отравились угарным газом. На месте также были найдены бутылки из-под водки, пишет газета «Весть».

Следственный комитет организовал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

31 марта в Тюмени в результате отравления бытовым газом погибли 44-летний мужчина и его 11-летний сын. Еще три человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.