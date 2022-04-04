Пассажиры перевернувшегося на Волге судна доставлены на берег

Все 12 пассажиров перевернувшегося на Волге катера доставлены на сушу. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале.

«Пассажиры перевезены на сушу. На место происшествия выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на катере находятся 11 пассажиров.

Транспортное средство перевернулось на воздушной подушке на Волге в Самаре ранее в этот день. Оно следовало по маршруту Рождествено — Самара. Тогда отмечалось, что пятерых человек спасли, шестеро числились пропавшими без вести.

29 марта сахалинское судно «Виктор» село на мель в Приморском крае. Сухогруз наткнулся на камни в районе мыса Маячного возле села Малая Кема. На борту в момент происшествия находились девять членов экипажа, их удалось эвакуировать.