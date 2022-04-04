Финансист объяснил невозможность отказа от российской нефти для Европы

Европа по данным на конец 2021 года импортировала около 3 млн баррелей в сутки (б/с) российской нефти и 1,5 млн б/с нефтепродуктов. Отказ от российской нефти может быть очень чувствительным для региона, так как быстро заменить такие объемы за счет других источников не получится. Об этом заявил «Известиям» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов в понедельник, 4 апреля.

В прошедшие выходные газета FT сообщила со ссылкой на источники, что послы Евросоюза рассмотрят 6 апреля новые санкции в отношении российского импорта энергоносителей, а также запрет на использование портов и ряд персональных ограничений.



Андрианов отметил, что Вашингтон хотел бы заместить российскую нефть в первую очередь своими объемами нефти.

«Прежние прогнозы предполагали рост добычи нефти в США в 2022 году на 0,8 млн б/с. Теперь же [президента Соединенных Штатов] Джо Байден всячески уговаривает американских нефтяников «поднажать» и максимально увеличить добычу на территории страны. При самых благоприятных обстоятельствах это может дать дополнительно 0,5 млн б/с. То есть общий прирост теоретически мог бы составить 1,3 млн б/с, но подобные перспективы вызывают большой скепсис в связи с рядом финансовых и технологических трудностей американской сланцевой индустрии», — рассказал он.



Эксперт добавил, что второй возможный источник увеличения поставок — Иран. В 2021 году там добывалось в среднем 2,47 млн б/с. Он отметил, что в случае возобновления ядерной сделки, нефтедобыча в этой стране может вырасти до 3,2–3,8 млн б/с, но не раньше, чем к концу 2022 года.



По словам доцента, нет надежд и на Венесуэлу, с которой пытались договориться американские представители. Восстановление нефтедобывающей промышленности в этой стране, разрушенной американскими санкциями, может занять несколько лет и потребует значительных инвестиций, пояснил он.

При этом, по его словам, страны - члены ОПЕК также не спешат спасать Европу. Он указал, что, согласно «духу соглашения ОПЕК+», они осторожно подходят к наращиванию добычи. Страны – участницы альянса готовы реагировать на изменение реального баланса спроса и предложения, но вряд ли будут откликаться на «капризы» Европы и выливать на рынок дополнительные объемы только потому, что кто-то не хочет покупать российскую нефть, полагает специалист.

«Поэтому, как говорится, при всем богатстве выбора у Европы альтернативы российскому сырью де факто нет (по крайней мере, до конца нынешнего года)» — считает Андрианов, подчеркнув, что отказ от экспорта черного золота может привести к «тяжелым последствиям для экономики и населения Старого света».



Эксперт полагает, что риски для России будут зависеть от того, насколько быстро она сможет перенаправить экспортные потоки нефти и нефтепродуктов на другие региональные рынки — в первую очередь, Китая и Индии. Пока что речь может идти о сокращении российской добычи на 2,3 млн б/с, то есть около 20% от ее производства в 2021 году.

«В дальнейшем возможности восстановления добычи будет определяться динамикой создания новых логистических цепочек, наличием танкерных мощностей и мощностей по хранению сырья. При этом преимущество получат те добычные проекты, которые не привязаны к европейской трубе, а имеют возможность переориентации поставок на новые рынки. Не исключаю, что в дальнейшем российская нефтяная отрасль будет отчасти переформатирована — при сокращении добычи на ряде месторождений, не имеющих возможности диверсификации поставок, будет наращиваться добыча в рамках тех проектов, которые такую возможность имеют», — заключил собеседник «Известий».

За введение новых санкций против РФ выступили президент Франции Эммануэль Макрон, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и ФРГ.

В то же время сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал немедленный отказ от поставок российских энергоресурсов неправильным шагом для Берлина. Он усомнился в верности утверждения о том, что запрет на поставки газа из России поспобствует прекращению спецоперации по защите Донбасса, поскольку решение о начале военной операции не было основано на «экономических соображениях».



Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг в ходе пресс-конференции 4 апреля заявил, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и рухнуть.

Западные страны начали вводить санкции против РФ, после того как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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