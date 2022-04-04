В правительстве Польши призвали устранить русскую культуру из общества

Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства. С таким заявлением выступил 4 апреля вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский на заседании Совета ЕС в Люксембурге, посвященном вопросам образования, молодежи, культуры и спорта.

«Из общественного пространства культура российская должна исчезнуть. Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе. Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума», — заявил он в эфире Польского телевидения.

Глиньский также отметил, что сейчас на фоне событий на Украине не время для распространения культурного достояния России.

«Сейчас не время для российского балета, уже не говоря о хоре [им. А.В.] Александрова. Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина», — добавил он.

30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране русофобия стала мейнстримом.

Незадолго до этого он объявил о начале «дерусификации» экономики Польши и Европы. По его словам, «дерусификация» будет заключаться в отказе от российских энергоносителей — нефти и газа. В свою очередь официальный представить МИД РФ Мария Захарова назвала дискриминацией и национализмом данное заявление.

Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь 28 марта заявил, что не может перестать удивляться отношением Запада к русской культуре. Он отметил, что нельзя исключать из учебников произведения Федора Достоевского. Кроме того, Вучич назвал позором «отменять оперу Чайковского в Загребе», потому что Чайковский и Джузеппе Верди — вершины мировой музыки.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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