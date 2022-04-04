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АвтоВАЗ приостановил производство в связи с корпоративным отпуском

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АвтоВАЗ с 4 апреля приостановил производство в связи с корпоративным отпуском, который продлится три недели, сообщило предприятие агентству «Автостат».

В марте автопроизводитель объявил о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного на период с 25 июля по 14 августа, на другую дату из-за кризиса в поставках электронных компонентов. Также такое решение было принято для того, чтобы не допустить значительного сокращения заработка работников.

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Во время отдыха сотрудников предприятие «накопит необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске», говорится в сообщении пресс-службы предприятия. Также АвтоВАЗ устанавливает режим 4-дневной рабочей недели на производствах в этих городах с 6 июня 2022 года на 3 месяца.

Сборка машин на АвтоВАЗе работает с перебоями с июня 2021 года. Это связано с проблемами поставок компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая испытывает сложности в работе со своими поставщиками.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 31 марта заявил, что поиски поставщиков для АвтоВАЗа, о которых было объявлено в середине марта, увенчались успехом. При этом он не назвал поставщика, но уточнил, что речь идет об азиатских компаниях.

АвтоВАЗ выпускает модели Lada и Renault. Владелец 100% российского автопроизводителя -- голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. — СП «Ростеха» (32%) и Renault Group (68%).

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