АвтоВАЗ приостановил производство в связи с корпоративным отпуском

АвтоВАЗ с 4 апреля приостановил производство в связи с корпоративным отпуском, который продлится три недели, сообщило предприятие агентству «Автостат».

В марте автопроизводитель объявил о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного на период с 25 июля по 14 августа, на другую дату из-за кризиса в поставках электронных компонентов. Также такое решение было принято для того, чтобы не допустить значительного сокращения заработка работников.

Во время отдыха сотрудников предприятие «накопит необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске», говорится в сообщении пресс-службы предприятия. Также АвтоВАЗ устанавливает режим 4-дневной рабочей недели на производствах в этих городах с 6 июня 2022 года на 3 месяца.

Сборка машин на АвтоВАЗе работает с перебоями с июня 2021 года. Это связано с проблемами поставок компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая испытывает сложности в работе со своими поставщиками.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 31 марта заявил, что поиски поставщиков для АвтоВАЗа, о которых было объявлено в середине марта, увенчались успехом. При этом он не назвал поставщика, но уточнил, что речь идет об азиатских компаниях.

АвтоВАЗ выпускает модели Lada и Renault. Владелец 100% российского автопроизводителя -- голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. — СП «Ростеха» (32%) и Renault Group (68%).