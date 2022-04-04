В Госдуме отреагировали на желание Польши разместить ядерное оружие США

Идея Польши по размещению ядерного оружия США на своей территории безответственна, в том числе по отношению к польскому народу, так как ставит его в положение заложников и провоцирует эскалацию ситуации в регионе. Такое мнение в понедельник , 4 апреля, высказал заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Думаю, США хватит разума, чтобы не допустить подобного. Потому что в этом случае США становятся пособниками и соучастниками подобного рода безответственной политики», — завил парламентарий «Думе ТВ».

3 апреля вице-премьер Польши Ярослав Качиньский завил, что Польша открыта для размещения в стране ядерного оружия США. При этом он подчеркнул, что на данный момент такой вопрос не стоит, однако «это скоро может измениться».

Также политик призвал создать в стране оперативный командный центр НАТО, и это стало бы сигналом России о том, что руководящий уровень альянса сейчас имеется и на востоке.

Тогда же вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что предложение Польши о размещении на территории государства ядерного оружия Соединенных Штатов является желанием залезть под ядерный зонтик Вашингтона. Факт размещения самого опасного вида оружия массового уничтожения за пределами национальной территории представляет собой угрозу Европе, отметил политик.

Как отметил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, оценивать заявления Качиньского с рациональной точки зрения «просто бессмысленно». Он напомнил, что Качиньские — часть польской элиты, которая ненавидит Россию.

4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя готовность Польши разместить на своей территории ядерное оружие США, заявил, что линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность. По словам представителя Кремля, Варшава проводит воинственную и антироссийскую политику.