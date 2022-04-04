РБК: профицит платежного баланса России в этом году может достичь исторического максимума

Профицит платежного баланса России может достичь исторического максимума даже на фоне ужесточившихся западных санкций. Потенциально положительное сальдо в этом году может составить $200–300 млрд, пишет в понедельник, 4 апреля, РБК со ссылкой на экономистов.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что изменения условий внешней торговли из-за спецоперации по защите Донбасса оказались отчасти позитивными для России за счет дальнейшего роста цен на энергоносители. В связи с этим ожидается, что профицит счета текущих операций России, составивший в прошлом году рекордные $122 млрд, может показать новый исторический максимум за счет дорогой экспортной нефти и сокращения товарного импорта в страну до 50%.

Так, по прогнозу главного экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, профицит текущего счета может составить порядка $250–300 млрд. При этом эксперт предупреждает о том, что отсутствие возможности направлять избыточные средства в западных валютах в официальные резервы может ускорить инфляцию.

Экономист видит четыре сценария управления излишним притоком средств из-за рубежа. Первый — трансформировать какую-то часть профицита в накопления в валютах дружественных стран, например юанях. Второй вариант — дать рублю укрепиться до определенного уровня, при котором волатильность будет не слишком критической. Третий сценарий — продолжить ослаблять валютный контроль, что уже начал делать Цетробанк, объявив 31 марта о смягчении ограничений на переводы средств физлиц за рубеж (лимит увеличили с $5 до $10 тыс. в месяц). Четвертая опция — ввести больше мер по ограничению внешних торговых операций.

«Скорее всего, правительство использует микс из этих опций, и в итоге текущий счет будет меньше, но, вероятно, не ниже $150 млрд. Соответственно, профицит счета текущих операций России всё равно поставит новый рекорд», — говорит Донец.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Такая идея возникла из-за западных санкций, отрезавших Россию от мировых рынков капитала и затруднивших конвертацию рубля для внешнеторгового оборота.

Как полагают экономисты, курс новой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертировать национальные валюты в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет клиринговый центр системы.

По мнению экспертов, в формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других.

Экономические санкции против России были усилены после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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