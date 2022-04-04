Прямой эфир
Туризм
РФ снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем с 9 апреля
Мир
Польшу предупредили о последствиях в случае размещения ядерного оружия США
Мир
Литва предписала послу России покинуть страну
Мир
В США заявили о планах добиваться приостановки деятельности РФ в СПЧ ООН
Мир
Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы
Туризм
Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
Мир
В посольстве Нидерландов в РФ опровергли сообщения о прекращении работы
Туризм
В АТОР предложили ввести нулевой НДС для туроператоров
Политика
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
Авто
Новые автомобили в России подорожали за март на 40%
Мир
Лавров обвинил Запад в спекуляциях на гуманитарных вопросах на Украине

Правительство РФ упростит регистрацию и ввоз иностранных препаратов в Россию

Мишустин: правительство РФ работает над упрощением регистрации и ввоза иностранных препаратов
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ работает над полным упрощением регистрации и ввоза иностранных препаратов в Россию. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы поменяли правила государственных закупок. Теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет. Мы также уточнили порядок лицензирования их производства и сейчас работаем над полным упрощением процедуры регистрации», — сказал он в ходе встречи с членами фракции «Единая Россия».

Хитрый код: производители лекарств просят упростить их маркировку
Иначе в брак будут попадать даже качественные препараты

Мишустин отметил, что также идет работа по упрощению ввоза импортных препаратов в Россию. Так, будет разрешена поставка лекарств в иностранной упаковке. По словам премьера, это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов быстрее выводить их на российский рынок.

Он пояснил, что поставки усложнялись из-за отсутствия упаковок на русском языке.

«Проще станет поставлять и те иностранные лекарства, производство которых в российской упаковке было приостановлено из-за санкций. Сейчас такие компании смогут возобновить те поставки, которые были до этого на нашем рынке», — заключил Мишустин.

1 апреля Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) направила в Минпромторг письмо, в котором попросила правительство упростить правила маркировки своей продукции из-за проблем с упаковкой. Производители отметили, что прекращение импорта мелованного картона вынуждает их переходить на российский упаковочный материал, но его качество не позволяет в соответствии с установленными требованиями наносить на него маркировку.

28 марта глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что производство в сфере фарминдустрии РФ работает в штатном режиме. Кроме того, он отметил, что никто из иностранных компаний пока не отказывался от поставок лекарственных препаратов в РФ. По словам министра, проблем с поставками субстанций для производства фармпродукции тоже нет: основными импортерами выступают Индия и Китай.

За день до этого Мантуров заявил, что Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки. Он подтвердил, что формулы для производства многих лекарств в России есть.

23 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил, что в России нет проблем с производством и запасами лекарств, все процессы продолжаются в плановом режиме.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022