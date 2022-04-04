Правительство РФ упростит регистрацию и ввоз иностранных препаратов в Россию

Правительство РФ работает над полным упрощением регистрации и ввоза иностранных препаратов в Россию. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



«Мы поменяли правила государственных закупок. Теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет. Мы также уточнили порядок лицензирования их производства и сейчас работаем над полным упрощением процедуры регистрации», — сказал он в ходе встречи с членами фракции «Единая Россия».

Мишустин отметил, что также идет работа по упрощению ввоза импортных препаратов в Россию. Так, будет разрешена поставка лекарств в иностранной упаковке. По словам премьера, это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов быстрее выводить их на российский рынок.

Он пояснил, что поставки усложнялись из-за отсутствия упаковок на русском языке.

«Проще станет поставлять и те иностранные лекарства, производство которых в российской упаковке было приостановлено из-за санкций. Сейчас такие компании смогут возобновить те поставки, которые были до этого на нашем рынке», — заключил Мишустин.

1 апреля Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) направила в Минпромторг письмо, в котором попросила правительство упростить правила маркировки своей продукции из-за проблем с упаковкой. Производители отметили, что прекращение импорта мелованного картона вынуждает их переходить на российский упаковочный материал, но его качество не позволяет в соответствии с установленными требованиями наносить на него маркировку.

28 марта глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что производство в сфере фарминдустрии РФ работает в штатном режиме. Кроме того, он отметил, что никто из иностранных компаний пока не отказывался от поставок лекарственных препаратов в РФ. По словам министра, проблем с поставками субстанций для производства фармпродукции тоже нет: основными импортерами выступают Индия и Китай.

За день до этого Мантуров заявил, что Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки. Он подтвердил, что формулы для производства многих лекарств в России есть.

23 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил, что в России нет проблем с производством и запасами лекарств, все процессы продолжаются в плановом режиме.