Два общегородских субботника объявили в Сыктывкаре

Мероприятия по санитарной очистке территорий проведут в Сыктывкаре с 23 апреля по 20 мая. Власти анонсировали проведение двух общегородских субботников.

По данным администрации, уборка проводится в рамках подготовки города к майским праздникам, а также в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая весна – 2022». Общегородские субботники состоятся 30 апреля и 7 мая. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Руководителям местных администраций поручено организовать очистку подведомственных территорий.

Ранее в Хабаровске стартовал двухмесячник благоустройства. Коммунальные службы и горожане будут наводить порядок с 1 апреля по 31 мая. Особое внимание планируется уделить вывозу мусора, покосу травы, а также очистке территорий, примыкающих к гаражно-строительным кооперативам.