Польшу предупредили о последствиях в случае размещения ядерного оружия США

Если Польша разместит у себя американское ядерное оружие, вероятно, что Россия направит ядерные ракеты на территорию Польши. Об этом политолог Сергей Марков предупредил в понедельник, 4 апреля.

По его мнению, польские политики должны быть лишены голоса в международных организациях, поскольку политика этой страны очень опасна для всего мира.

«На самом деле Польша является провокатором конфликта на протяжении десятилетий и виновником начала Второй мировой войны. Это связано с тем, что в польском политическом классе традиционно шляхетский гонор — самоуверенность, наглость, и сейчас они нагло требуют атаковать Россию по всем направлениям и не боятся обрушить на мир ядерную войну. Вот в чем состоит политика Польши, конечно, это очень опасная политика для всего мира», — заявил Марков в разговоре с Lenta.Ru.

3 апреля вице-премьер Польши Ярослав Качиньский завил, что Польша открыта для размещения в стране ядерного оружия США. При этом он подчеркнул, что на данный момент такой вопрос не стоит, однако «это скоро может измениться», сообщает телеканал «Звезда».

Также политик призвал создать в стране оперативный командный центр НАТО, и это стало бы сигналом России о том, что руководящий уровень альянса сейчас имеется и на востоке.

4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя готовность Польши разместить на своей территории американское ядерное оружие, что линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность. По словам представителя Кремля, Варшава проводит воинственную и антироссийскую политику, передает НСН.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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