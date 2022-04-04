Меркель назвала верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает верным принятое ею в 2008 году решение относительно вступления Украины в НАТО. Тогда Меркель выступила против членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом 4 апреля сообщило агентство dpa со ссылкой на пресс-секретаря экс-канцлера.

По его словам, Меркель «придерживается своих решений, связанных с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте». Тогда НАТО не стало предоставлять Украине план действий по подготовке к членству в альянсе в связи с позицией Германии и Франции.

В то же время пресс-секретарь Меркель отметила, что бывший канцлер поддерживает «все усилия федерального правительства и международного сообщества государств по оказанию помощи Украине и прекращению варварства и <специальной операции> России против Украины».

До этого, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО. В очередном видеообращении президент страны пожаловался на отказ альянса сделать исключение в экстренной ситуации, а также отказ предоставить стране военную технику.

В начале 2008 года Североатлантический альянс получил обращение президента Украины Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и спикера парламента Арсения Яценюка с просьбой присоединить Украину к «Плану действий по членству в НАТО» (ПДЧ).

США приложили значительные усилия, чтобы убедить своих союзников по альянсу в необходимости присоединения Украины к ПДЧ на бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года, что означало бы их фактическое вовлечение в военный блок. В то же время резкое противодействие подключению Украины к ПДЧ оказали Германия и Франция. По итогам саммита Украина не получила официального приглашения стать участником ПДЧ.