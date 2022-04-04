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РФ снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем с 9 апреля
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РФ снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем с 9 апреля

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Россия с 9 апреля снимет ограничения на выезд россиян в Китай через сухопутную границу, а также на въезд из КНР в РФ иностранных граждан. Об этом 4 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами, отменяя введенные ранее ограничения по COVID-19. Регулярные и чартерные рейсы снова будут осуществляться в Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные государства.

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