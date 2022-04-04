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Три варианта реконструкции создадут для Степановского переезда в Томске

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В Томске началась разработка предпроектной документации для реконструкции Степановского переезда. Подрядчиком выступает красноярская компания «Автодорпроект», которая должна выполнить работы до конца 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сейчас компания непосредственно приступает к выполнению предпроектной документации и разработке технико-экономического обоснования. От каждого заинтересованного органа назначен куратор проекта, связующим звеном здесь станет департамент капстроительства мэрии», — рассказал начальник департамента Александр Суходолов.

К 2023 году специалисты фирмы должны разработать не менее трех вариантов планировочных решений реконструкции, выполнить исследовательские и изыскательные работы. Также подрядчик оценит хозяйственную необходимость, техническую возможность, экономическую и социальную целесообразность финансовых вложений в реконструкцию переезда.

Стоимость контракта составляет 6,5 млн рублей, уточняет РИА «Томск».

По данным агентства, разработка проекта реконструкции Степановского переезда началась еще в 2015 году. В 2018-м на подготовку проекта были выделены 75 млн рублей, однако документация не прошла экспертизу. Контракт с подрядчиком был расторгнут. Вновь к идее реконструкции власти вернулись в 2021-м, оценив предпроект в 6 млн рублей. По предварительным расчетам, общая стоимость расширения переезда составит более 500 млн рублей.

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