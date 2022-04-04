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Два низководных мостах закрыли в Оренбургской области из-за паводка

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Два низководных моста закрыли в Оренбургской области за последние сутки. Ситуация связана с затоплением переправ из-за паводка.

С утра 4 апреля недоступен проезд по мосту через реку таловая на подъезде к селу Шапошниково от автодороги Таловое–Курлин. Кроме того, ограничено движение по мосту через реку Ток на дороге Донское– Верхнеильясово в Красногвардейском районе. Об этом пишет 56orb.ru.

В общей сложности проезд недоступен по девяти мостам в регионе. Из-за затопления моста через реку Джуса в Новоорском районе водителям приходится совершать объезд на 40 км. В Соль-Илецком районе в связи с паводком был убран понтонный мост.

Кроме того, с 11:00 4 апреля введен запрет на передвижение по дороге Беляевка–Междуречье на участке с 21-го по 54-й км. Причиной ограничения стал резкий подъем уровня воды.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии на этой неделе планируют провести взрывные работы на участках рек, где во время паводка вероятно образование ледяных заторов.

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