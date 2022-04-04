В бундестаге оценили вероятность высылки из Германии российских дипломатов

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте в понедельник, 4 апреля, в беседе с «Известиями» оценил вероятность высылки российских дипломатов из ФРГ и последствия возможного ответа РФ.

«Думаю, что высылка российских дипломатов становится всё более вероятной. Возможная зеркальная реакция РФ в виде высылки немецких дипломатов будет тяжелым последствием для Германии, поскольку немецких дипломатов в России меньше. Хотя именно сейчас важны каналы общения между обеими странами», — указал он.

Ранее в этот день издание Bild со ссылкой на источники сообщило о том, что ФРГ на этой неделе примет решение о высылке «значительного числа» сотрудников российской дипмиссии. Указывалось, что речь идет примерно о сотне дипломатов. Также отмечалось, что поручение проработать этот вопрос дал канцлер Германии Олаф Шольц.

О том, что подобная мера может быть принята, 1 апреля сообщали и другие немецкие СМИ. Как отмечала газета Süddeutsche Zeitung, в правительстве ФРГ считают, что этот шаг необходим и рационален. В качестве объяснения высылки сотрудников российского дипломатического корпуса в Берлине называют подозрение в ведении нелегальной разведывательной деятельности и работе на спецслужбы РФ.

Окончательное решение о высылке должна принять канцелярия, и его должны будут согласовать МИД и МВД страны.

В последнее время страны Запада активизировали практику высылки дипломатов. Так, 29 марта о таких мерах объявил МИД Чехии, признав одного дипломата РФ персоной нон грата. Бельгия выслала 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». В Нидерландах сообщали о намерении выслать из страны 17 дипломатов за «тайное осуществление разведывательной деятельности».

Как отметила 3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, высылки сотрудников российских дипведомств раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. Прежде она подчеркивала, что на все недружественные меры, которые предпринимаются в отношении росзагранучреждений, будут приняты контрмеры.