Двое мужчин провалились под лед на реке в Саратовской области

Два человека провалились под лед на реке Волге в Саратовской области. 81-летний мужчина смог самостоятельно выбраться из воды, его 74-летний знакомый утонул.

Трагедия произошла утром 4 апреля в поселке Вязовка Саратовского района. Очевидцы увидели, как двое мужчин, шедших по льду реки, провалились в воду. Один из пострадавших смог выбраться из полыньи самостоятельно, его доставили в больницу на машине скорой помощи.

На место происшествия прибыли водолазы Саратовской областной службы спасения. В ходе поисков они обнаружили тело 74-летнего мужчины, пишет ИА «Взгляд-инфо». По факту происшествия проводится проверка.

1 апреля двое детей провалились под лед реки Тошни в Вологодской области. Одного ребенка очевидцы смогли вытащить из воды, его доставили в больницу с переохлаждением. Тело второго ребенка спасатели нашли в 50–70 м от места трагедии. По данному факту возбуждено уголовное дело.