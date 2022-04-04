Больше 1,3 млн рублей перечислили мошенникам жители Ульяновской области

Двое жителей Ульяновской области пострадали в результате дистанционного мошенничества за выходные. Общий ущерб превысил 1,3 млн рублей.

По данным регионального управления МВД, злоумышленники использовали известную схему обмана. Они представлялись сотрудниками службы безопасности банков и сообщали о якобы подозрительных трансакциях на счетах ульяновцев. Потерпевшие следовали инструкциям мошенников и переводили накопления на «безопасные счета». Об этом сообщает ulpravda.ru.

Полиция проводит проверку по фактам мошенничеств. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что сотрудники банков не запрашивают по телефону конфиденциальные сведения и не предлагают совершать операции через онлайн-сервисы.

В Башкортостане МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества в отношении 50-летней женщины. Потерпевшей по телефону предложили инвестировать средства в «успешный бизнес». Жительница Нижнекамска оформила несколько кредитов и лишилась около 3 млн рублей.