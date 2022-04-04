Диетолог назвал три полезных свойства витамина С для детей

Витамин С способствует синтезу коллагена, усвоению железа и поддерживает иммунитет, рассказал 4 апреля доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург «Газете.Ru». Он подчеркнул, что для поддержания здоровья детей и формирования защитных функций организма важен баланс витаминов и микроэлементов.

«Железо необходимо ребенку для правильного развития, коллаген нужен детям, чтобы строились и росли костные структуры организма», — сказал Гинзбург.

Он уточнил, что достаточное количество витамина С поддержит иммунную систему, но врачи не рекомендуют его прием в больших дозах.

Как отмечает доктор, организм человека не производит витамин С, поэтому он поступает только с пищей. Его недостаток может повлиять на ухудшение десен и вызвать у младенцев замедление роста. Наибольшая доза витамина С содержится в зелени, болгарском перце, цитрусовых и свежих ягодах.

Ранее, 1 апреля, врач-валеолог «Мейтан» Лидия Синицина рассказала, что максимальная пауза при перерыве в приеме витаминов и БАДов должна составлять три месяца. По ее словам, россиянам не стоит опасаться острой нехватки нелекарственных средств. Для тех, кто ищет замену привычным витаминам, Синицина рекомендует консультироваться с лечащим доктором для подбора верной дозировки и выбирать продукцию проверенных производителей.