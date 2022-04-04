В Австрии заявили о непродуктивности санкций против РФ

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг отметил, что введение запрета на российский газ не будет эффективным, когда Европа имеет иные возможности ударить санкциями по РФ.

«Мы всегда говорили о санкциях, что они должны наносить удар по тому, по кому они нацелены, а не возвращаться к нам как бумеранг», — телеканал ORF приводит цитату Шалленберга.

По мнению главы МИДа, кроме эмбарго на газ, «есть достаточно других возможностей, где [ЕС] мог бы закрутить туже санкционный вентиль».

Он подчеркнул, что ожидает принятия новых санкций против России в ближайшее время и что Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций, который могут утвердить на ближайшей неделе.

9 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России работает над повышением устойчивости экономики на фоне санкций. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, принимаемые кабмином меры являются системными и соответствуют нынешним «экстраординарным недружественным условиям».

11 марта обозреватель журнала Spiegel Маркус Беккер заявил, что антироссийские санкции раскалывают саму Европу. Он отметил, что санкции, которые ЕС вводит против России, бьет сильнее по ним же.

В тот же день стало известно, что ЕС и его партнеры по G7 продолжают работу по усилению экономического давления на Россию. Ожидается, что в скором времени будет принят четвертый пакет санкций.

12 марта глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что антироссйиские санкции не могут иметь немедленный эффект.

Санкции последовали на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москваобъявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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