Жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Тверской области в ближайшие сутки. Синоптики предупреждают об усилении ветра.

По данным Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода испортится утром и днем 5 апреля. Порывы южного ветра будут достигать 20 м/с. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

С южным ветром в регион придет потепление. Температура воздуха поднимется до +6 градусов. К 7 апреля потеплеет до +9 градусов в дневные часы. По ночам температура ожидается в районе 0 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее скорое потепление спрогнозировали для Москвы. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в середине недели температура воздуха будет выше климатической нормы, а к концу недели вернется в привычные для весны параметры.