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Жителям Приморья пообещали потепление до +21 градуса

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В континентальном районе Приморского края потеплеет до +21 градуса. Регион оказался в теплом секторе циклона. В ближайшие дни могут наблюдаться очаги тумана. Владивосток утром 4 апреля уже накрыла плотная пелена.

Положительными температурами воздуха будет охвачена большая часть края. Небольшой мороз до –5 градусов возможен на северо-востоке.

5 апреля, во вторник, Приморский край попадет под фронтальные разделы хабаровского циклона. Так, в центральной части края возможен дождь, но при этом дневные температуры останутся на столь же высоком для апреля уровне, пишет Vostokmedia.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать потепления. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве придет в норму в середине недели — температура воздуха будет выше климатической нормы и к концу недели вернется к привычным для весны значениям.

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