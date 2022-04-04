Прямой эфир
Туризм
РФ снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем с 9 апреля
Мир
Польшу предупредили о последствиях в случае размещения ядерного оружия США
Мир
Литва предписала послу России покинуть страну
Мир
В США заявили о планах добиваться приостановки деятельности РФ в СПЧ ООН
Мир
Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы
Туризм
Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
Мир
В посольстве Нидерландов в РФ опровергли сообщения о прекращении работы
Туризм
В АТОР предложили ввести нулевой НДС для туроператоров
Политика
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
Авто
Новые автомобили в России подорожали за март на 40%
Мир
Лавров обвинил Запад в спекуляциях на гуманитарных вопросах на Украине
Сюжет:

В ЕС заявили о необходимости сохранения контактов с Россией

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз считает необходимым продолжать дипломатические контакты с Россией, заявил 4 апреля на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Санкции выжимают все соки из тех, кто их применяет»
Президент торгово-экономического совета США–Куба Джон Кавулич — о последствиях антироссийских ограничений для всех сторон

«ЕС считает необходимым сохранять каналы для дипломатии открытыми настолько долго, насколько это возможно», — заявил Стано.

Он также отметил, что ЕС продолжает работу над новыми антироссийскими санкциями, однако их возможное содержание раскрывать не стал.

«Еврокомиссия представляет предложения по санкциям, после чего Совет ЕС должен принять решение. Мы традиционно не комментируем меры, которые еще не приняты», — пояснил он.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал, когда наступит время переоценки отношений России и Евросоюза и выхода в состояние диалога. По его словам, это произойдет тогда, когда европейцы «протрезвеют от американского бурбона». И это в ближайшее время вряд ли случится.

Тогда же стало известно, что Евросоюз работает над новыми санкциями. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что санкции не будут касаться энергетического сектора и продумываются так, чтобы их было сложно обойти.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что Россия не забудет враждебного отношения Евросоюза. По его словам, для нормализации отношений Брюсселю надо отказаться от давления и диктата. Он также подчеркнул, что Москва не оставит без ответа враждебные действия ЕС в свой адрес. По его словам, санкции ЕС негативно сказываются на жизни самих европейцев.

31 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что все санкции против России были подготовлены заранее, их ввели бы в любом случае. Он также отметил, что от политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается. Поэтому рассчитывать на изменения этих подходов в ближайшее время не стоит.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022