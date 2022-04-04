В ЕС заявили о необходимости сохранения контактов с Россией

Евросоюз считает необходимым продолжать дипломатические контакты с Россией, заявил 4 апреля на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«ЕС считает необходимым сохранять каналы для дипломатии открытыми настолько долго, насколько это возможно», — заявил Стано.

Он также отметил, что ЕС продолжает работу над новыми антироссийскими санкциями, однако их возможное содержание раскрывать не стал.

«Еврокомиссия представляет предложения по санкциям, после чего Совет ЕС должен принять решение. Мы традиционно не комментируем меры, которые еще не приняты», — пояснил он.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал, когда наступит время переоценки отношений России и Евросоюза и выхода в состояние диалога. По его словам, это произойдет тогда, когда европейцы «протрезвеют от американского бурбона». И это в ближайшее время вряд ли случится.

Тогда же стало известно, что Евросоюз работает над новыми санкциями. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что санкции не будут касаться энергетического сектора и продумываются так, чтобы их было сложно обойти.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что Россия не забудет враждебного отношения Евросоюза. По его словам, для нормализации отношений Брюсселю надо отказаться от давления и диктата. Он также подчеркнул, что Москва не оставит без ответа враждебные действия ЕС в свой адрес. По его словам, санкции ЕС негативно сказываются на жизни самих европейцев.

31 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что все санкции против России были подготовлены заранее, их ввели бы в любом случае. Он также отметил, что от политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается. Поэтому рассчитывать на изменения этих подходов в ближайшее время не стоит.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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